Un 52enne di nome Roberto De Stefano, ladro seriale di Gratta e Vinci, è stato arrestato a Torino e condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione e al pagamento di 3.400 euro di multa. L’episodio è accaduto a Torino. L’uomo avrebbe messo in atto 41 furti, più o meno sempre con le stesse modalità. Come informa il Quotidiano Piemontese, De Stefano sarebbe stato solito entrare in tabaccheria chiedendo di acquistare pacchetti di Gratta e Vinci, dal valore di 1000 (a volte anche 15000) euro. Quando il tabaccaio poggiava i pacchetti sul bancone, lui li arraffava portandoli via senza pagare. Naturalmente, il 52enne non è passato inosservato alle telecamere di videosorveglianza dei locali rapinati.

Il giudice: “Delinquente abituale e professionale”

Il giudice Luca Del Colle ha descritto De Stefano come un “delinquente abituale e professionale”. Il 52enne si è ritrovato in tribunale, accusato di aver compiuto 41 colpi tra furti e rapine.

Non solo Gratta e Vinci

Come precisa La Stampa, De Stefano non si sarebbe limitato a rubare esclusivamente Gratta e Vinci (centinaia i biglietti sottratti illecitamente), ma anche borse, auto e portafogli. L’uomo è stato giudicato con rito abbreviato e, alla fine, è stato condannato al carcere e al pagamento di una sostanziosa multa.