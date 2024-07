Torino: Avs, 'da governo ancora no risposte a interrogazione Piccolotti'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Il governo non ha ancora risposto all’interrogazione dell’Alleanza Verdi Sinistra, presentata il 1 luglio scorso da Elisabetta Piccolotti proprio per chiedere al governo Meloni quali interventi di contrasto intenda assumere di fronte all’intensific...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Il governo non ha ancora risposto all’interrogazione dell’Alleanza Verdi Sinistra, presentata il 1 luglio scorso da Elisabetta Piccolotti proprio per chiedere al governo Meloni quali interventi di contrasto intenda assumere di fronte all’intensificarsi di episodi violenza ed intimidazione da parte di organizzazioni neofasciste, anche al fine di prevenirne di ulteriori. E per sapere dal governo quali urgenti iniziative intendeva assumere, anche alla luce delle mozioni votate nel corso della XVIII legislatura, per dare seguito alle disposizioni costituzionali e di legge vigenti, al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione, procedendo allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e violente attive nel Paese". Si legge in una nota di Avs.

"Nell’interrogazione sono ricordati solo alcuni degli ultimi e recenti fatti violenti di cui si sono resi protagonisti CasaPound ed altre organizzazioni neofasciste : lo scorso 18 giugno due studenti della Rete Studenti Medi sono stati aggrediti nel rione Monti di Roma mentre rientravano dalla manifestazione indetta dalle opposizioni. Gli aggressori, identificati dalla Digos, sono militanti di Casapound. A Pavia il segretario provinciale di Sinistra Italiana e il coordinatore regionale lombardo dell’unione Giovani di Sinistra sono stati aggrediti durante un volantinaggio elettorale il 4 maggio. La notte tra il 12 e 13 maggio e stata vandalizzata la sede del comitato elettorale del candidato sindaco del centrosinistra a Empoli con scritte inneggianti al Duce e disegni di alcune croci celtiche, il 13 maggio lo scrittore Stefano Massini, al Salone del Libro di Torino, è stato insultato e strattonato durante la presentazione della sua versione del 'Mein Kampf', la notte tra il 13 e il 14 giugno nel quartiere San Lorenzo di Roma, un gruppo di persone appartenenti al gruppo nazifascista francese 'Defend Europe', armato di mazze, bastoni e accette, ha forzato la serranda del pubSally Brown, punto di riferimento della comunità antifascista romana e lanciato decine di bottiglie contro la porta e la finestra".