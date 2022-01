Caduta dal quarto piano della sua abitazione a Torino, una bambina di tre anni è morta in ospedale: gli inquirenti indagano sull'accaduto.

Tragedia a Torino, dove la bambina di tre anni caduta dal quarto piano di un palazzo in via Milano è morta nelle prime ore di venerdì 14 gennaio 2021. Trasferita d’urgenza in ospedale con un grave trauma cranico, i medici l’avevano sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ma le altre lesioni provocate dalla caduta l’hanno portata al decesso.

La Polizia ha già ascoltato la madre per chiarire se fosse a casa con la figlia al momento dei fatti.

Bambina di tre anni caduta dal quarto piano

I fatti hanno avuto luogo nella tarda serata di giovedì 13 gennaio, quando la piccola era caduta dal balcone dell’appartamento in cui viveva in circostanze ancora poco chiare. A lanciare l’allarme ai sanitari del 118 era stata la titolare di una panetteria, residente nello stesso stabile, e gli operatori avevano trasferito la bimba al Regina Margherita in condizioni molto gravi.

Qui i medici l’avevano ricoverata in prognosi riservata e poi operata, ma le gravi ferite riportate in tutte le parti del corpo, tra cui un trauma toracico e lesioni ossee, non le hanno lasciato scampo.

Bambina di tre anni caduta dal quarto piano: indagini in corso

Gli investigatori della squadra Mobile, giunti sul posto, hanno interrogato separatamente la madre della piccola e il suo compagno, che al momento della caduta si trovavano in alloggi diversi.

Il patrigno della bambina è apparso in stato di ubriachezza e resta ora da capire chi dei due si trovasse in via Milano al momento dei fatti.

Al momento non sono emersi elementi che possano fare pensare a qualcosa di diverso da un incidente, ma a chiarire meglio la dinamica saranno i testimoni giunti in Questura e un filmato delle videocamere di sorveglianza che avrebbero parzialmente ripreso la caduta.