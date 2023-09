Torino: Bergesio (Lega), 'addolora tutto il Paese'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Esprimiamo il nostro cordoglio per la tragedia di Brandizzo, costata la vita a cinque operai. Una ferita aperta, l’ennesima tragedia sul lavoro che colpisce l’Italia e il Piemonte in particolare. Cinque famiglie hanno perso i loro figli, padri, mariti, i ...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Esprimiamo il nostro cordoglio per la tragedia di Brandizzo, costata la vita a cinque operai. Una ferita aperta, l’ennesima tragedia sul lavoro che colpisce l’Italia e il Piemonte in particolare. Cinque famiglie hanno perso i loro figli, padri, mariti, i loro punti di riferimento, un dramma che addolora tutto il Paese e pone delle riflessioni importanti per noi tutti in tema di sicurezza sul lavoro". Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio a margine della commemorazione in Senato.