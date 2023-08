Torino, bimba cade da balcone: uomo la prende al volo

Roma, 26 ago. - (Adnkronos) - Un bambina di 5 anni è caduta da un balcone al quinto piano di un palazzo in via Nizza a Torino. Un uomo ha visto la scena dalla strada e l’ha presa al volo attutendo l’impatto e la bimba non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferiscono i ...

Roma, 26 ago. – (Adnkronos) – Un bambina di 5 anni è caduta da un balcone al quinto piano di un palazzo in via Nizza a Torino. Un uomo ha visto la scena dalla strada e l’ha presa al volo attutendo l’impatto e la bimba non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, intervenuti sul posto, non ha lesioni apparenti, è lucida e vispa. Ad attirare l’attenzione del passante è stato un ragazzo che osservava la scena da un palazzo di fronte. Anche il passante sta bene ma per accertamenti è stato trasportato al Cto. La bimba è italiana ed era in casa con i genitori.