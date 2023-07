Aveva 55 anni e si chiamava Massimo Viglierco, il pompiere che è morto a seguito dell‘incidente del camion dei vigili del fuoco che si è ribatato dopo essere uscito di strada a Castellamonte (Torino).

Camion dei vigili del fuoco si ribalta a Torino: un morto e due feriti

Erano circa le ore 19 di ieri, mercoledì 19 Luglio, quando l’autopompa dei vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea è uscita di strada, ha sfondato una cancellata ed ha finito per ribaltarsi nel giardino di una villetta. Sono ancora da chiarire le cause del sinistro, forse un malore del conducente, ma da quello che si sa, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. E proprio il conducente del mezzo, Massimo Viglierco, ha perso la vita per le ferite riportate: l’uomo è morto qualche ora dopo l’incidente mentre era ricoverato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

L’intervento de soccorsi e le condizioni di salute dei feriti

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e un elicottero, che si è occupato del trasferimento in ospedale di Viglierco. I medici del 118 hanno fornito le prime cure agli altri due pompieri rimasti feriti: entrambi hanno riportato solo escoriazioni superficiali e sono stati portati in ospedale solo per alcuni accertamenti.