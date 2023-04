Tre studenti, forse per una scommessa fatta per un esame, hanno deciso di fare una corsa senza vestiti nel parco di Stupinigi a Torino. Complice l’assunzione di sostanze stupefacenti, i ragazzi hanno litigato e hanno cominciato ad aggirarsi nudi nelle strade del centro cittadino.

Torino, corsa senza vestiti nel parco dopo un esame: fermati tre studenti

Intorno alle ore 16:00 di lunedì 24 aprile, tre ragazzi di origini francesi tra i 24 e i 26 anni sono stati fermati dopo essersi resi protagonisti di una folle corsa senza vestiti in pieno giorno. È successo nel parco di Stupinigi, a Nichelino, a Torino. Probabilmente, i protagonisti della vicenda hanno dato seguito a una scommessa fatta in occasione di un difficile esame universitario incredibilmente superato a pieni voti.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, i tre si sarebbero spogliati all’ingresso del parco, dando inizio alla corsa. Hanno, poi, deciso di percorrere nudi anche le strade del centro cittadino, scatenando il caos. Alcuni cittadini, infatti, hanno contattato le autorità.

Alla luce delle testimonianze raccolte, pare che gli studenti abbiano cominciato a litigare al parco di Stupinigi, cominciando a correre verso la strada, in direzione di Orbassano e di Tetti Valfrè, complice anche l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Le segnalazioni e l’intervento dei carabinieri

Allertati dai residenti, i carabinieri si sono recati sul posto e, aiutati dalle segnalazioni degli automobilisti, sono riusciti a rintracciare i tre giovani. Per le forze dell’ordine, i ragazzi avrebbero assunto droga prima di dedicarsi alla corsa senza vestiti, probabilmente Lsd. La notizia, però, non è stata confermata dalle autorità.

Una volta fermati, gli studenti sono stati assistiti dal personale sanitario della Croce Rossa. Uno di loro è stato recuperato quasi privo di sensi in un canale. Tutti sono stati portati in ospedale e sottoposti ad esami del sangue in attesa di essere interrogati.