Torino: Delmastro (Fdi), 'bene Mit su accortamento responsabilità'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Le mie condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie degli operai che hanno perso la vita nell’incidente di Brandizzo e un augurio di pronta guarigione ai due lavoratori miracolosamente sopravvissuti. Bene ha fatto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad avviare immediatamente un’indagine per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Faremo di tutto per far luce sull’accaduto e rendere giustizia alle vittime di questa scioccante tragedia". È quanto scrive su Facebook Andrea Delmastro delle Vedove, deputato piemontese di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.