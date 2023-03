Torino, detenuto di 27 anni si suicida in carcere

Un detenuto si è tolto la vita all’interno della sua cella nel carcere di Torino: per il suicidio ha inalato del gas con un fornello da campeggio.

Un uomo di 27 anni, detenuto nel carcere di Torino, si è tolto la vita nella serata di ieri, martedì 21 marzo, intorno alle ore 21:00. La vittima ha probabilmente inalato del gas da alcune bombolette, utilizzate in genere in cella per preparare il caffè o cucinare vivande sui fornelli da campeggio.

Insieme al cadavere del 27enne, è stato ritrovato anche il compagno di cella, privo di sensi. I primi ad arrivare, ovviamente, sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, seguiti dai sanitari del 118. L’uomo svenuto è stato portato al pronto soccorso del Maria Vittoria, dove è stato tenuto sotto osservazione per una notte e poi riportato in carcere.

La dinamica del suicidio

Al momento non è chiara la dinamica dei fatti. Infatti, non si sa se i due detenuti abbiamo tentato di stordirsi con il gas, oppure abbiano cercato di togliersi la vita insieme inalando il contenuto delle bombolette.

In ogni caso, si tratta dell’ennesimo suicidio in una struttura carceraria italiana. Secondo l’ultimo report dell’Associazione Antigone, nel 2022 sarebbero ben 84 i detenuti che si sono tolti la vita.