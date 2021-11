Torino, donna vaccinata minacciata dal marito no vax: denunciato per maltrattamenti

Viene minacciata dal marito no vax perchè vaccinata: l'uomo è stato denunciato e allontanato d'urgenza.

Una donna di Torino residente nel quartiere Mirafiori è stata minacciata dal marino per questioni legate alla vaccinazione contro il covid. La coppia aveva infatti posizioni differenti: mentre la donna si è regolarmente sottoposta alla somministrazione, l’uomo è un convinto no vax disposto, a quanto emerso dalle forze dell’ordine, anche a perdere il lavoro pur di non accettare il green pass.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia in quanto avrebbbe in più occasioni insultato la donna, minnaciando di non farla più uscire di casa. Alla base dei litigi ci sarebbe stata proprio la scelta della moglie di non sottostare al credo anti vaccino del marito.

Nell’appartamento della coppia è dovuta intervenire la polizia a causa dell’ennesima litigata e per l’uomo è scattata la denuncia e l’allontamento d’urgenza.

Secondo quanto riferito dalla donna, il motivo dell’ultimo scontro sarebbe stato un punto di vista contrario sulla vaccinazione del figlio.

L’ira del marito no vax non si sarebbe placata nemmeno con l’arrivo della polizia. L’uomo infatti, invitato a lasciare l’abitazione, avrebbe minacciato ulteriormente la donna affermando di voler da rfuoco alla casa.