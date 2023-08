Torino: Durigon (Lega), 'solidarietà e vicinanza a famiglie delle vittime'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Ho appreso con profondo sgomento e tristezza dell’incidente ferroviario di questa notte a Brandizzo. Voglio rivolgere alle famiglie delle vittime tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza in questo momento terribile. La sicurezza sul lavoro è e rester&a...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Ho appreso con profondo sgomento e tristezza dell’incidente ferroviario di questa notte a Brandizzo. Voglio rivolgere alle famiglie delle vittime tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza in questo momento terribile. La sicurezza sul lavoro è e resterà una priorità di questo governo, affinché non accadano più tragedie simili". Così in una nota il senatore della Lega e sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon.