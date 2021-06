Torino, fa un incidente in moto e prende la droga per strada: stacca la targa e scappa

Prima causa un incidente a Torino, successivamente fugge con la targa del mezzo e con una busta piena di droga: la ricostruzione.

Un incidente alquanto singolare è avvenuto a Torino. Lo scontro è avvenuto tra un’autovettura e una moto, ma dopo l’impatto il conducente del mezzo a due ruote ha perso sull’asfalto una busta contenente della droga.

Alla vista della droga la conducente dell’automobile avrebbe scelto di chiamare le forze dell’ordine. Messo alle strette, di conseguenza, la persona a bordo del motorino avrebbe invece scelto di far perdere le proprie tracce. Il fuggitivo ha portato via la targa del mezzo per non lasciare alcun oggetto che potesse far risalire alla sua identità.

L’episodio è avvenuto domenica 13 giugno, ma soltanto adesso sono emersi i particolari dettagli sulla vicenda avvenuta a Torino.

Il motociclista si è scontrato con una vettura a bordo della quale vi erano due ragazzine e la loro mamma.

L’uomo non avrebbe pensato quindi alle condizioni delle persone ferite decidendo di fuggire con la busta piena di hashish. Nonostante la fuga, però, alcuni presenti avrebbero comunque preso gli estremi della targa della persona fuggita. Le indagini tempestive sono servite per risalire all’autore dell’incidente: si tratta di un 31enne con precedenti per droga.

Attualmente non sarebbe stato ancora trovato dalle forze dell’ordine.

Di recente non c’è soltanto questo incidente accaduto a Torino, altri episodi del genere sono invece costati la vita ad alcune persone. Un sinistro mortale è avvenuto il 16 giugno 2021 sull’autostrada che va da Palermo a Messina. Una vettura che trasportava un’imbarcazione è uscita dalla carreggiata e precipitata da un viadotto poco dopo lo svincolo per Milazzo, all’altezza di Pace del Mela, comune con poco più di 6mila abitanti.

Un’altra tragedia è avvenuto invece a Trana, comune in provincia di Torino, dove nel tardo pomeriggio di domenica 13 giugno 2021 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad un ragazzo di 26 anni. L’auto su cui viaggiava insieme ad altre tre persone è finita in una scarpata dopo una manovra di sorpasso. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto: per la vittima non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Gli altri tre ragazzi presenti a bordo sono invece rimasti feriti a causa dell’impatto.