Torino Film Festival, Chatrian: appuntamento più atteso dai torinesi

Torino, 7 nov. (askanews) – “Il Torino Film Festival è l’appuntamento più atteso dai torinesi, almeno per chi ama il cinema, è un momento di festa collettiva, soprattutto da quando Giulio Base ha preso la direzione artistica, perché la festa si colora anche di star importanti che permettono di far sognare; è una festa per i commercianti, perché arrivano perone dal tutto il mondo, e per chi ama il cinema, perché il TFF è da sempre un luogo di scoperta di nuove voci del cinema e dove si possono vedere film che spesso non escono poi in sala e a me piace ricordare che il cinema oggi più che mai è un ‘sismografo’, perché ci permette di capire dove va il mondo grazie al racconto dei registi”.

Così Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, a margine della presentazione a Roma del 43esimo Torino Film Festival che si terrà dal 21 al 29 novembre.