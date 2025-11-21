Torino Film Festival, Mollicone: al lavoro su reset per il cinema

Torino, 21 nov. (askanews) – “Stiamo lavorando insieme con la Sottosegretaria Borgonzoni, con il Ministro Giuli, con il Parlamento e tutte le forze della maggioranza a finalmente fare un reset generale per il cinema a favore del cinema, industria assolutamente strategica e, come hanno già rassicurato sia il Ministro che il Sottosegretario, ci saranno grandi e belle importanti novità di governo e Parlamento insieme”: lo ha detto Federico Mollicone deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, sul red carpet al Teatro Regio che apre il Torino film festival.

Per Mollicone bisogna “sostenere tutto il sistema dei festival, lo facciamo insieme al ministro Giuli, al sottosegretario Borgonzoni e c’è anche il Parlamento perché ha un ruolo strategico, abbiamo visto pure recentemente la mozione sul cinema e in particolare Torino perché è al centro di un processo di rilancio, di rinascita grazie alla direzione di Giulio Base, anche quest’anno grandi film, solo film e questo è un accento importante, e grandi star nazionali e internazionali”, ha aggiunto.