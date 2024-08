Torino: Fontana, 'violenza sempre da condannare, giornalista non faceva nulla di male'

Roma, 2 ago (Adnkronos) - “La violenza è assolutamente sempre da condannare, quando è successo in Parlamento io mi sono molto arrabbiato. I giornalisti con etica professionale possono fare il loro lavoro, non è mai giustificata la violenza ed è gravissimo quanto suc...

Roma, 2 ago (Adnkronos) – “La violenza è assolutamente sempre da condannare, quando è successo in Parlamento io mi sono molto arrabbiato. I giornalisti con etica professionale possono fare il loro lavoro, non è mai giustificata la violenza ed è gravissimo quanto successo a Torino, non è tollerabile verso un giornalista che non faceva nulla di male". Lo ha detto Lorenzo Fontana al Ventaglio parlando della aggressione a Torino subita dal giornalista della Stampa da militanti di Casapound.