Torino: Fratoianni, 'meno male che c'è Mattarella...'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Su quanto accaduto in questi giorni non c’è molto da aggiungere alle parole del direttore de La Stampa sull’aggressione fascista al suo giornalista nè tantomeno c’è molto da aggiungere alle parole del Capo dello Stato, se non d...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Su quanto accaduto in questi giorni non c’è molto da aggiungere alle parole del direttore de La Stampa sull’aggressione fascista al suo giornalista nè tantomeno c’è molto da aggiungere alle parole del Capo dello Stato, se non dire per l’ennesima volta che meno male che c’è in questo Paese". Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra a Agorà Estate su Rai3.

"Torniamo invece alla seconda carica dello Stato che è questione ben più seria e preoccupante: il presidente del Senato doveva fare solo una cosa chiedere scusa. Punto".

"E poi vorrei dire – prosegue l’esponente rossoverde -, grazie anche all’opportunità che mi permette questa trasmissione, di dire sul Presidente del Senato che addirittura ha aggiunto 'però sono contrario all’antifascismo militante degli anni ‘70 perché poi penso ai vecchi missini' che non siamo di fronte a incidenti di percorso, non sono il frutto di una personalità esuberante. Se a La Russa non gli va bene l’antifascismo militante degli anni ‘70 – conclude Fratoianni – non c’è nessun problema: c’è l’antifascismo moderno dell’epoca di oggi, basterebbe che si definisse una volta per tutti antifascista anche lui cosa che continua a non riuscire a fare nel 2024. Per il ruolo e la funzione di seconda carica dello Stato che svolge non sarebbe male".