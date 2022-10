Una bombola del gas è esplosa in un appartamento di una palazzina residenziale a Carignano. Ci sono almeno cinque feriti.

Una bombola di gas è esplosa in un appartamento di una palazzina residenziale a Carignano, Torino, dove viveva un’anziana donna. Al momento sono stati registrati cinque feriti.

Torino, fuga di gas ed esplosione in una palazzina: 5 feriti

Momenti di grande paura durante la mattinata, nel Torinese, a causa di una terribile esplosione.

Una bombola del gas è esplosa in un appartamento di una palazzina residenziale a Carignano, in via Braida, dove vive una persona anziana. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Per il momento si registrano 5 feriti, che fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Sono stati tutti trasportati all’ospedale di Moncalieri, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. L’appartamento dove è accaduta l’esplosione è completamente sventrato e sono stati danneggiati anche altre tre abitazioni accanto.

La palazzina per il momento è stata dichiarata inagibile e i vigili del fuoco dovranno valutare i danni e procedere con la messa in sicurezza dell’edificio.