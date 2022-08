Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Un gesto vile, uno sfregio vergognoso ai principi di libertà, giustizia e antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica, nata grazie alla lotta partigiana e all’impegno civile di persone come Tina Anselmi. Un gesto vile che ci richiama al dovere dell’impegno: perché la libertà, il pluralismo, la democrazia non sono mai conquistati una volta per sempre, ma vanno difesi e inverati ogni giorno".

Così Andrea Giorgis, deputato Pd.