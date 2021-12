La gru di un cantiere si è abbattuta su via Genova a Torino: una persona è stata travolta e uccisa e altre sono rimaste ferite.

Dramma a Torino, precisamente all’altezza del civico 107 di via Genova, dove la gru di un cantiere è crollata in strada coinvolgendo diverse persone. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarle e il primo bilancio parla di un morto e alcuni feriti.

La strada è stata chiusa dalla Polizia Municipale mentre gli agenti e lo Spresal dell’Asl di Torino stanno eseguendo i rilievi.

Gru crollata in Via Genova a Torino

I fatti si sono verificati nella mattinata di sabato 17 dicembre 2021. Secondo le prime ricostruzioni una gru utilizzata in un cantiere edile sarebbe all’improvviso crollata contro un palazzo di sette piani per poi finire a terra. Nella sciagura risultano coinvolti diversi operai, rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura.

Una persona risulta morta, una ferita gravemente e altre tre/quattro con traumi in corso di valutazione.

Gru crollata a Torino: indagini in corso

Sul posto sono presenti il personale sanitario del 118 con quattro ambulanze, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia municipale e lo Spresal dell’Asl di Torino per tutte le indagini del caso. Al momento non ci sono ipotesi sulle cause dell’incidente.