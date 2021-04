Torino, incidente fatale: morto 21enne di ritorno dalla grigliata di Pasquetta

Il 21enne Simone Martini è morto a causa di un tragico incidente mentre viaggiava verso casa con due amici, dopo una grigliata di Pasquetta.

Nella giornata di lunedì 5 aprile, un gruppo di tre ragazzi di circa 20 anni è rimasto coinvolto in un tragico incidente, segnalato in provincia di Torino. I giovani stavano rincasando dopo essersi incontrati per festeggiare insieme Pasquetta.

Incidente fatale, morto 21enne di ritorno dalla grigliata di Pasquetta

Il drammatico incidente si è verificato in strada Madonna della Fontana, a Riva presso Chieri, in provincia di Torino, e ha coinvolto tre ragazzi che si trovavano a bordo di una Fiat Punto, che si erano radunati per trascorrere Pasquetta in compagnia. La comitiva, infatti, si era allontanata da casa per recarsi a una grigliata alla quale avrebbero partecipato pochi amici. Concluso il pranzo, il gruppo si era rimesso in viaggio verso casa, incappando però nello schianto fatale.

Le dinamiche del sinistro sono attualmente in fase di accertamento ma, sulla base delle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il conducente della Fiat Punto avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto, schiantandosi violentemente contro un albero durante la via del ritorno.

La prematura scomparsa di Simone Martini

Il conducente della vettura, Simone Martini, è morto sul colpo a causa dei danni causati dal brusco impatto a soli 21 anni d’età. Il ragazzo, particolarmente noto nel paese in provincia di Torino per la sua allegria e la tendenza a socializzare, aveva frequentato il liceo scientifico Monti a Chieri, diventando molto popolare e costruendo solidi rapporti di amicizia.

Proprio gli amici del 21enne, infatti, hanno postato sui profili social del ragazzo innumerevoli messaggi di cordoglio, dichiarandosi profondamente sconvolti e turbati dalla notizia.

La prematura scomparsa di Simone Martini, inoltre, lascia un vuoto incolmabile nelle vite dei suoi genitori, della sorella e di tutti i suoi familiari, devastati dal dolore.

Le condizioni di salute dei due amici del 21enne

A bordo della Fiat Punto guidata da Simone Martini, vi erano anche altri due ragazzi: i due passeggeri sono stati estratti vivi dall’auto dai vigili del fuoco, seppur vertano in gravi condizioni.

Gli amici del giovane conducente sono stati trasferiti d’urgenza in elisoccorso presso il CTO di Torino e, secondo quanto dichiarato dal personale medico, non sarebbero in pericolo di vita.