Torino: Iv, 'serve progetto serio per città devastata da M5S'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Italia Viva, nonostante le numerose e fantasiose ricostruzioni che stanno uscendo continuamente sulla stampa, ad oggi non ha ancora deciso quale candidato sindaco appoggerà a Torino: da mesi ripetiamo che prima dei nomi vengono i programmi come avevamo dimostrato non partecipando alle primarie del centrosinistra".

Lo Silvia Fregolent e Mauro Marino, coordinatori di Italia Viva Piemonte.

"E' in corso un confronto con i candidati coinvolti e prenderemo una decisione soltanto dopo aver valutato attentamente i progetti per rilanciare una città che esce devastata dalla pandemia e da cinque anni di malgoverno grillino", concludono.