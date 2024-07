Torino: Magi, 'La Russa tolga busto Mussolini e metta foto Mattarella'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Penso che La Russa, che non ha ancora capito di essere la seconda carica dello stato, dovrebbe togliere il busto di Mussolini e mettere l’immagine del Presidente della Repubblica Mattarella anche a casa”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, conversando con i cronisti a Montecitorio, sul caso del giornalista de La Stampa, Andrea Joly, aggredito da esponenti di Casapound.

“La Russa ha fatto tra l’altro delle uscite completamente sgangherate: non c’è nessuna credenziale da esibire per un giornalista per poter fare una ripresa di una manifestazione che avviene in un luogo pubblico e all'aperto. Anche un cittadino potrebbe filmarla, nessuno si è introdotto in una sede o un’abitazione privata. Quindi credo – ha proseguito Magi – che sia preoccupate che arrivi dalla seconda carica dello Stato e credo che il presidente della Repubblica abbia messo le cose a posto per l’ennesima volta”, ha concluso.