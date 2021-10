Torino, messaggio omofobo a coppia gay in un condominio: “Non siete graditi, vi manderemo via”

I due ragazzi abitano in un condominio a Torino e sono stati etichettati con epiteti di ogni genere: la vicenda della coppia gay insultata.

Un biglietto con minacce e insulti omofobi è stato ricevuto da una coppia gay all’interno di un condominio a Torino. I due hanno denunciato ai carabinieri anche i danni alla propria auto. La notizia è stata riportata da la Repubblica.

Coppia gay riceve minacce e insulti a Torino, il racconto

La coppia sarebbe stata protagonista di alcuni diverbi per dei lavori nel condominio, da lì in poi minacce e volantini con insulti omofobi. I residenti nello stabile avrebbero addirittura avviato una raccolta firme per mandarli via. Tutto sarebbe partito, secondo Alex che vive con il compagno da circa un anno, dopo la richiesta di cambiare dell’amministratore di condominio.

Coppia gay riceve minacce e insulti a Torino, la posizione del sindaco Chiara Appendino

La prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ha voluto scrivere un messaggio dopo aver condiviso l’articolo che parla della storia della coppia gay che abita in Barriera di Milano. “Anno 2021 e i cancri da estirpare rimangono l’odio e l’ignoranza“, si legge sul profilo Twitter del sindaco in carica nel capoluogo piemontese. Le parole non sono scelte a caso visto che si tratta di termini utilizzati per offendere la coppia.

Coppia gay riceve minacce e insulti a Torino, altri dettagli

I due sono stati indicati come “il cancro del condominio“, ma non sarebbe l’unica offesa ricevuta dalla coppia. Bigliettini attaccati su porte di ascensore e nelle scale, insulti di ogni genere e nessuna firma. “Per adesso ci limitiamo alla macchina, presto vi manderemo via da questo condominio. Quelli come voi non sono graditi“, si legge sul bigliettino trovato nella posta della coppia.