Tragedia a Vische, in provincia di Torino, dove un bimbo di 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nel finestrino di un Ape.

Bambino di 4 anni morto incastrato nel finestrino di un Ape

Tragedia a Vische, piccolo comune di poco più di 1000 abitanti, in provincia di Torino: bambino di appena quattro anni, infatti, ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente. Il piccolo è rimasto con la testa incastrata nel finestrino di un’Ape car, che gli ha provocato una lesione alla base del collo che è risultata fatale.

Secondo le prime ricostruzioni, la povera vittima, che avrebbe compiuto 5 anni a novembre, stava probabilmente tentando di entrare da sola all’interno dell’abitacolo, ma sarebbe rimasta incastrata. L’incidente è avvenuto in un terreno di proprietà del padre del bimbo.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini delle forze dell’ordine

Subito è scattato l’allarme, ed è stato soccorso dal personale medico del 118. Il bambino, dopo il primo intervento sul posto, è stato trasferito in elicottero all’ospedale “Regina Margherita”. Ma ormai non c’era più nulla da fare, ed è deceduto poco dopo essere arrivato in struttura.

I carabinieri nel frattempo stanno indagando sulla vicenda, ma sembrerebbe essere confermata l’ipotesi di una sventurata fatalità.