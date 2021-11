Torino, no vax maltratta la moglie vaccinata che voleva immunizzare anche il figlio: arrestato

Un marito no vax insulta la moglie perché vaccinata, cercandola di convincere a non far vaccinare anche il loro figlio.

Lui, no vax, insultava la moglie semplicemente perché si era vaccinata, ed ha provato anche a convincerla a non far vaccinare il figlio. La discussione si è conclusa con la minaccia di dar fuoco all’appartamento da parte dell’uomo. È successo in un condominio di Mirafiori a Torino.

Gli agenti quando sono arrivati, dopo aver riscevuto una segnalazione, hanno trovato in casa anche il figlio.

L’uomo è stato, quindi, denunciato per maltrattamenti alla moglie, la quale ha confessato ai poliziotti giunti sul posto delle continue discussioni con il marito a causa dell’avversione di quest’ultimo alla vaccinazione anti-Covid. L’uomo da un pò aveva iniziato a screditare la moglie in quanto vaccinata e si opponeva violentemente alla possibilità di far vaccinare anche il figlio.

L’uomo aveva, infatti, detto alla moglie di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi, motivo per il quale si sarebbe anche licenziato e invitando la donna a fare la stessa cosa per voltare pagina. Dal canto suo, la donna ha raccontato di aver provato in tutti i modi a farlo ragionare, ma invano: l’uomo l’ha addirittura minacciata di non farla più uscire di casa per nessuna ragione al mondo.

Di fronte a questa minaccia, la donna aveva chiesto al consorte di lasciare l’abitazione e sistemarsi da un’altra parte. Tuttavia, la reazione dell’uomo non è stata positiva, arrivando ad affermare d voler dare fuoco all’appartamento. Oltre alla denuncia per l’uomo è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.