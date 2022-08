Terribile incidente a Torino, dove un uomo di 70 anni è rimasto con il braccio incastrato nelle porte del bus. L'anziano è morto nonostante i soccorsi.

Risveglio drammatico nella città di Torino, dove questa mattina, 24 agosto 2022, un 70enne è morto dopo che il suo braccio è rimasto incastrato nelle porte di un bus.

Torino, resta incastrato col braccio nelle porte del bus: morto un 70enne

La dinamica dell’incidente, anche se in corso di accertamento, sembra essere abbastanza chiara grazie alle testimonianze dei presenti. Verso le 11.00 circa di stamattina, un uomo di 70 anni chiamato Giuseppe Pesce, stava scendendo dal bus Gtt della linea 14 in via Artom, zona Mirafiori sud. Improvvisamente però, l’autobus è ripartito senza accorgersi che il 70enne aveva un braccio bloccato nelle porte centrali. Giuseppe Pesce era sceso lentamente in quanto camminava con delle stampelle.

Il bus ha trascinato per alcuni metri il corpo della vittima fino a farlo cadere e schiacciarlo. Questi dettagli si apprendono dal quotidiano La Repubblica.

L’arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione

Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno condotto le indagini. Una volta trovato il corpo dell’uomo all’altezza della parte posteriore del bus, i medici hanno provato a rianimarlo.

Purtroppo, per Giuseppe Pesce, era troppo tardi.