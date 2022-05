Torino, tensione a corteo 1 maggio

Torino, 1 mag. – (Adnkronos) – Momenti di tensione al corteo del Primo Maggio a Torino. Prima quando un gruppo di lavoratori del foodelivery al passaggio dei sindacati ha chiesto di entrare nel corteo "per portare anche la nostra voce di sfruttati".

I rider, che di sono dati appuntamento con le bici sotto la Galleria San Federico, a pochi passi da piazza San Carlo dove sono previsti i comizi conclusivi, al grido ‘dentro, dentro’, hanno tentato di entrare nel corteo accendendo anche qualche fumogeno, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine.

"Il 1 maggio per noi non è un giorno di festa ma un giorno di lotta in cui ancora una volta vogliamo ribadire che le condizioni in cui lavoriamo sono inaccettabili e che siamo stufi di morire in strada per qualche euro", hanno sottolineato i rider scandendo slogan contro contro Cgil, Cisl e Uil.

Ancora tensioni quando lo spezzone sociale ha cercato, utilizzando i bastoni di bandiere e striscioni, di sfondare il cordone di polizia per raggiungere il palco istituzionale dove sono in corso gli interventi delle istituzioni. Le forze dell’ordine hanno risposto con cariche di alleggerimento mentre i manifestanti, tra il lancio di qualche fumogeno hanno gridato ‘via la polizia’ e ‘vergogna’.