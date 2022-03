Torino, trovato il cadavere di un uomo: non è escluso l’omicidio

È stato trovato sul ballatoio di un edificio di Torino, il cadavere di un uomo di 47 anni. In corso i rilievi dei militari: non è escluso l'omicidio

Torino, trovato il cadavere di un uomo

È stato rinvenuto il cadavere di un uomo senegalese di 47 anni nel ballatoio di un edificio di Torino, in via Ciammarella, in zona Borgo Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dai sanitari del 118 con il medico legale e il pm Barbara Badellino. L’uomo presenta diverse ferite alla testa.

Chi era la vittima e l’ipotesi omicidio

Al momento gli inquirenti non escludono alcun tipo di ipotesi, compresa quella di un omicidio. Secondo le prime informazioni che sono trapelate, il 47enne non viveva nel palazzo in cui è stato ritrovato. Ovviamente questo non esclude che l’uomo potesse in realtà soggiornare in quel luogo in maniera abusiva.

Il senegalese non aveva precedenti penali.

L’arrivo dei soccorsi e la morte dell’uomo

L’uomo, da quanto è emerso, era già morto quando sono arrivati i medici in suo soccorso. Il 118 ha potuto solo costatare la sua morte e allertare i carabinieri.