Tragedia a Giaveno, in provincia di Torino, dove nelle scorse ore le autorità hanno trovato il corpo ormai senza vita di un uomo il cui cranio è stato fracassato senza pietà. Il dramma si è consumato in borgata Minietti.

Giaveno: uomo trovato in casa con il cranio fracassato

L’allarme è stato lanciato dalla moglie dell’uomo, che quando è tornata a casa si è ritrovata davanti il compagno deceduto e l’abitazione messa completamente a soqquadro. La vittima era un individuo di circa 70 anni, di cui per ora non sono state rese note le generalità.

L’intervento dei Carabinieri: fermato il vicino di casa

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e del medico legale chiamati sul posto per indagare sul caso. A nulla è servito il loro intervento, poiché quando sono finalmente arrivati l’uomo era già morto da tempo. In base alle prime ricostruzioni della tragedia, sembra che si sia trattato di un omicidio ad opera del vicino di casa dell’uomo, che è stato arrestato poco dopo le 13 di sabato 30 settembre. Stando ad alcune indiscrezioni riportate in anteprima da La Stampa, sembra che il vicino di casa e la vittima avessero avuto proprio di recente delle accese discussioni, per motivi che tuttavia ancora non sono stati resi noti.