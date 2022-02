Torino, tubo sotterraneo danneggiato causa una fuga di gas: evacuato mercato rionale

Attimi di tensione a Torino dove il mercato rionale di via Vigliani è stato evacuato a causa di una fuga di gas.

La città di Torino, in queste ultime ore, ha vissuto degli attimi di tensione. Una fuga di gas dovuta da un tubo sotterraneo danneggiato ha portato all’evacuazione del mercato rionale di via Onorato Vigliani. Stando a quanto riporta ANSA, la rottura del tubo sarebbe stata causata dai lavori che in quel momento si stavano svogendo in zona.

Ad intervenire sul posto i Carabinieri, i vigili del fuoco oltre che il personale della Aes.

Fuga di gas Torino, via Vigliani è stata chiusa traffico

Nel frattempo, sarebbero diversi i disagi alla circolazione. La polizia locale – si apprende – ha chiuso al traffico Via Onorato Vigliani. Secondo quanto viene reso noto da “La Stampa”, l’incrocio tra Vigliani e via Artom è stato interdetto al passaggio dei pedoni.

Evacuati il mercato rionale e un palazzo

Oltre al mercato rionale di via Vigliani è stata evacuata anche una palazzina non molto distante dai banchetti. Uno degli ambulanti inoltre – si legge sempre da “La Stampa” ha espresso perplessità circa la mancata evacuazione dei negozi che sono rimasti aperti: “Perché hanno allontanato noi mentre i negozi restano aperti? Ci fanno perdere una giornata di lavoro”, ha affermato.