Torinodanza 2025, il debutto il 5 settembre con Sharon Eyal

Torino, 2 set. (askanews) – L’edizione 2025 del festival Torinodanza Festival, diretto da Anna Cremonini e realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, si tiene dal 5 settembre al 5 ottobre e sarà inaugurata dall’anteprima mondiale della nuova creazione della coreografa Sharon Eyal. Ce lo ha presentato la direttrice del festival torinese, Anna Cremonini.

“Il festival di quest’anno – ha detto ad askanews – è aperto dallo spettacolo dal titolo ‘Delay the Sadness’ di Sharon Eyal. Il titolo significa rimandare la tristezza e già in questo titolo c’è tutta l’ambiguità in qualche modo dei contenuti che Sharon Eyal esplora. L’ho trovato un po’ un’evoluzione, anzi, è definitivamente un’evoluzione anche del suo linguaggio”.

La danza contemporanea, pur con la sua peculiarità espressiva e il suo linguaggio codificato, sempre più sembra oggi essere capace di veicolare messaggi molto forti sul presente, di saper andare oltre la superficie digitale ed edulcorata della narrazione dominante. “Quello che rimane, quello che riesce a scardinare un messaggio della danza anche nella sua somma, diciamo, di stili e di differenze – ha aggiunto la direttrice – questo solo ogni spettatore che segue questo mondo ce lo potrà dire, però io non abbandono le speranze, non abbandono le speranze perché in fondo anche nel nostro Paese in cui lo spettacolo viene meno finanziato, meno sostenuto che in altri Paesi, anche qui la danza contemporanea continua ad avere pubblico, i festival fioriscono, hanno spettatori, c’è domanda, per cui io sono fiduciosa, diciamo che sono ottimista e speranzosa”.

L’edizione 2025 di Torinodanza si presenta in una veste rinnovata: più intenso e più concentrato. Il programma promette una visione ambiziosa, e vuole sottolineare l’importanza di un approccio dinamico e inclusivo alla danza contemporanea.