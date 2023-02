Torna a casa 8 mesi dopo la sua scomparsa: “Nessun matrimonio combinato”

Basma Afzaal, ragazza pakistana di 19 anni scomparsa 8 mesi fa, torna a casa.

La giovane non era fuggita da un matrimonio combinato e non era stata maltrattata.

Basma Afzaal, 19 anni, è tornata a casa dopo essere scomparsa lo scorso maggio da Galliera Veneta, nel Padovano. Ha raccontato questi otto mesi dal divano di casa, insieme alla sua mamma e al suo papà, sottolineando che non è scappata dalla sua famiglia. Tra le ipotesi che erano state fatte c’era anche quella che lei fosse fuggita per evitare un matrimonio combinato, ma lei ha voluto chiarire che non è stato così.

Erano emerse anche ipotesi su eventuali maltrattamenti in famiglia e sul fatto che fosse scappata proprio dai suoi genitori e che si trovasse in Francia.

Basma Afzaal: cosa è successo?

La 19enne non è mai stata in Francia, ma si è nascosta a casa di amici. “Leggevo gli articoli che parlavano della mia scomparsa, e mi sono spaventata. Mi pareva tutto così assurdo. La verità è che mio padre non mi ha mai maltrattata né mi voleva costringere a un matrimonio combinato.

E nessuno ha mai voluto impormi come vivere la mia vita” ha dichiarato nell’intervista a Corsera. La giovane non indossava il velo perché i suoi genitori non glielo hanno mai imposto e ora sta bene. “Non sono fuggita per colpa dei miei genitori. È giusto che questo si sappia, lo devo innanzitutto alla mia famiglia che ha vissuto per mesi circondata da sospetti orribili” ha dichiarato. “Più avanti deciderò se riprendere gli studi oppure trovarmi un lavoro.

Ma per ora voglio stare tranquilla. Qui, a casa con mamma e papà” ha aggiunto.