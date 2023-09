Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, nella provincia di Treviso. La 77enne Manuela Bittante è stata uccisa a coltellate dal marito Sergio De Zen nella casa della coppia: la pensionata era tornata da poco a casa dall’ospedale dopo un lungo ricovero.

Accoltellata a casa dal marito: morta Manuela Bittante

Manuela Bittante era stata per tanto tempo in ospedale, ricoverata a seguito di un ictus che l’aveva colpita. Lo scorso sabato, poi, ha potuto tornare nella sua casa di Maser, dove viveva insieme al marito Sergio (74). Ed è stato proprio De Zen che è andato a costituirsi nella caserma dei carabinieri, pensando di aver ucciso la moglie. L’uomo ha colpito con diverse coltellate sua moglie per lasciarla in una pozza di sangue, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, in realtà Manuela era ancora viva, seppur in gravissime condizioni di salute.

Accoltellata a casa dal marito: la morte in mattinata

La donna è stata trasportata in elicottero in ospedale e per qualche ora ha lottato tra la vita e la morte, per poi arrendersi nelle prime ore della mattinata di oggi. La notizia del decesso di Manuela è stata data a Sergio De Zen mentre quest’ultimo era già stato accompagnato nel carcere di Santa Bona. L’anziano, già incarcerato per l’aggressione, ora dovrà rispondere di omicidio. “Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile” – avrebbe spiegato De Zen ai carabinieri.