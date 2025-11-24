Torna a Milano il teatro contemporaneo de La Fura Dels Baus

Milano, 24 nov. (askanews) – La compagnia più dirompente del teatro contemporaneo torna in Italia. Venerdì 28 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano, prende vita la prima di “Sons: ser o no ser”, il nuovo spettacolo de La Fura Dels Baus, affermata compagnia catalana di teatro contemporaneo. Ma perché uno spettacolo così coinvolgente proprio adesso?

Carlus Padrissa, regista, direttore artistico e fondatore de La Fura: “‘Sons: ser o no ser’ ovvero ‘Suoni, essere o non essere’ de La Fura parla direttamente dell’atteggiamento dell’essere umano di essere o non essere.

Essere significa dire no al genocidio, essere vivi con ciò che sta accadendo nel mondo, significa essere sensibili a questo, significa essere proattivi. Se non sei, è come essere morto, significa stare al telefonino, con voci, voci, voci, soprattutto voci, passi la vita a cercare film, o serie, o a rispondere a frasi che non sono, che non dicono nulla, giusto? È rumore”.

Una creazione pensata e costruita per il luogo, un’opera che dissolve i confini tra scena e realtà. Il pubblico non si siede e non guarda: in piedi, immerso in uno spazio aperto e vibrante, diventa parte della drammaturgia, corpo vivo di un rito collettivo che unisce arte, tecnologia, suono e materia in un unico atto poetico viscerale, da vivere in prima persona.

“Il teatro è qualcosa, un atteggiamento nella vita, nell’attraversare la vita, nel dire di no, nell’essere forti. È un teatro che ti porta dentro e ti fa essere proattivo, ed essere proattivo è molto importante”, dice il regista.

L’opera, ispirata all’Amleto di William Shakespeare, sarà in scena dal 28 novembre al 14 dicembre 2025 in un allestimento site-specific che trasformerà completamente gli spazi della Fabbrica del Vapore, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale e coinvolgente fuori dagli schemi.