Torna a Milano la Codemotion Conference: in 3mila da tutta Europa

Milano, 18 ott. (askanews) – Torna in presenza a Milano la Codemotion Conference e lo fa in grande stile, dopo oltre mille giorni dall’ultima edizione live: oltre 3mila i partecipanti da tutta Europa, 100 gli speaker e decine di sessioni per esplorare il futuro del coding. Padrona di casa Chiara Russo, ceo e co-founder di Codemotion, che ha accolto sviluppatori e aziende. “Questo per noi è l’evento principale dell’anno.

E’ una opportunità unica di incontro e confronto con la nostra community di sviluppatori. La maggior parte delle aziende che sono qui hanno l’obiettivo di far crescere il team tecnico e di far crescere i talenti e quindi essere qui è una opportunità di incontrare talenti e conoscere meglio il mondo degli sviluppatori perché uno dei problemi che spesso le aziende hanno nel recruiting degli sviluppatori è che non parlano la stessa lingua degli sviluppatori: essere qui è un modo per confrontarsi e conoscere meglio questa community”.

Il mondo del lavoro per gli sviluppatori è estremamente vivace: la domanda è altissima rispetto alla disponibilità, una situazione privilegiata per i programmatori che alla conference di Codemotion hanno potuto confrontarsi con i leader del settore.

“Per gli sviluppatori è una opportunità di approfondimento e confronto sui temi legati alla tecnologia. Hanno l’opportunità di partecipare a tantissime sessioni dove si approfondiscono temi tecnici, ma soprattutto hanno l’opportunità di confrontarsi con gli speaker che sono in molti casi i massimi esperti di determinate tecnologie”.

Per Codemotion obiettivi chiari, in Italia e non solo. “Noi guardiamo a una piattaforma che possa essere vicina agli sviluppatori per supportarli nella crescita professionale, in Italia e a livello internazionale, e supportare le aziende nel creare il giusto team tecnico”.