Torna a Milano la fiera Sicurezza, tecnologia per il ‘new normal’

Milano, 23 nov. (askanews) – Tecnologia e innovazione al servizio della protezione degli spazi, fisici e virtuali. Con Sicurezza, la manifestazioni su security and fire a Fiera Milano, 380 aziende del settore, provenienti da 27 paesi, portano in scena le novità per il ‘new normal’: dai sistemi di sicurezza nebbiogeni a batterie di Ur Fog alla domotica più avanzata e ai software di intelligenza artificiale applicati alla videosorveglianza che diventeranno sempre più diffusi grazie all’accelerazione tecnologica.

Mario Vigliar, ceo di Dpcontrol. “Oggi si sta andando su dispositivi di intelligenza artificiale e comprensione delle immagini che non superano il wattora di consumo. Avere un watt di consumo significa avere la capacità di essere alimentati da batterie e quindi di essere installati ovunque, senza cavi e con mezzi di telecomunicazione wireless. Il 5G cambierà assolutamente la topologia dei sistemi di informazione sul territorio. L’esplosione del numero di numero di device che saranno capaci di compiere inferenza senza la necessità di connessione permanenti con i data center per espletare funzioni di inferenza, di comprensione della scena”.

Tra i padiglioni di Rho anche la Cyber security arena, con un palinsesto formativo per gli operatori chiamati a fronteggiare gli attacchi informatici, aumentati del 24% nel primo semestre 2021. Tecnologia sempre al servizio dell’essere umano, come sottolinea Maria Cristina Urbano, presidente di Assiv, associazione italiana vigilanza e servizi fiduciari, aderente ad Anie-Confindustria. “La tecnologia e la digitalizzazione sono il driver fondamentale per la crescita della sicurezza e del suo comparto. Senza dimenticare l’uomo, anzi mettendo la specializzazione della persona al centro”.

“Adesso abbiamo dei sistemi basati sulla AI che riescono a predire sull’evento e su dove succederà. Sono strumenti di innovazione enorme che non solo danno la capacità di un pronto intervento ma anche di una prevenzione efficace”. Tutto per aumentare le capacità degli operatori della sicurezza, resi più forti dalle loro competenze e dall’uso corretto degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione.