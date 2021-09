Torna a Roma Videocittà 2021, dedicata al tema People and Planet

Milano, 16 set. (askanews) – Cinque giorni di musica, immagini, visioni, arte, video, talk ed emozioni che lasceranno il pubblico senza parole. Fino a domenica 19 settembre, Videocittà 2021 ritorna nel quartiere Eur di Roma. La quarta edizione del festival delle immagini in movimento, della contaminazione tra le arti, è dedicata al tema People and Planet, ovvero al rapporto tra uomo e Pianeta, in un’ottica di crescita e ripensamento, imprescindibile in questo periodo in cui la pandemia ci obbliga a nuove riflessioni, per una società solidale, responsabile e sempre più sostenibile a livello ambientale, sociale e civile.

Il Festival della Visione, ideato da Francesco Rutelli – Presidente ANICA – con la direzione artistica di Francesco Dobrovich, è organizzato con Eur Spa, con Eni Main Partner, con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, in collaborazione con Anica; con la Media Partner di Rai ed il patrocinio di Siae e si tiene tra il Palazzo dei Congressi e il Giardino delle Cascate.

La serata inaugurale il 15 settembre ha stupito il pubblico presente.