Torna allo zoo la zebra Sero, a zonzo per Seoul e star sul web

Roma, 24 mar. (askanews) – È stata catturata e riportata al sicuro nello zoo di Seoul, in Corea del Sud, la zebra Sero, diventata per tre ore star del web, scatenando migliaia di meme. La zebra di tre anni è fuggita dal suo recinto e ha vagato liberamente nella capitale sudcoreana; è in “condizioni stabili, sana e robusta”, hanno dichiarato i funzionario del Seoul Children’s Grand Park. Sero ha trottato per ore lungo le strade e schivato le auto, prima di essere messo alle strette dai guardiani del parco, sedato e catturato con una rete di sicurezza e trasportato a bordo di un veicolo allo zoo. Secondo lo zoo, Sero, nato nel 2019, era una specie di “cocco di mamma” e dalla morte dei genitori ha iniziato a comportarsi in modo strano. I custodi hanno iniziato a dargli da mangiare snack speciali e frutta per cercare di impedirgli di “allontanarsi” ma il tentativo è fallito.

