Torna il bonus trasporti: ecco quando aprirà la piattaforma

Torna ufficialmente il bonus trasporti, come annunciato dal ministero del Lavoro. Ecco quando aprirà la piattaforma e quando sarà il tanto atteso clickday.

Con il nuovo stanziamento di 35 milioni di euro, la piattaforma dedicata del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Bonus Trasporti è pronta a riaprire mercoledì 1 novembre alle 8, con nuove disponibilità che si aggiungono agli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023. Ad annunciarlo in una nota il ministero del Lavoro, che ha ricordato che si tratta del secondo incremento del Fondo istituito presso il dicastero dopo quello di 12 milioni di euro disposto dal decreto legge n. 131/2023.

Torna il bonus trasporti: a cosa serve

Lo scopo “è far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher, dal valore massimo di 60 euro, validi per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia“. “Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile” ha affermato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. “Con il suo rifinanziamento abbiamo voluto aprire una nuova finestra per le fasce della popolazione a basso reddito, che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura” ha aggiunto.