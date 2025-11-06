Torna "Call my agent" con Argentero, Sandrelli, Hunziker, Miriam Leone

Roma, 6 nov. (askanews) – Agenti, talent e tutte le nevrosi del mondo del cinema tornano dal 14 novembre su Sky e in streaming su NOW con la terza stagione di “Call my agent”. Questa volta a dar del filo da torcere agli agguerriti agenti dell’agenzia CMA ci saranno Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Miriam Leone, Ficarra e Picone, il cast della serie di “Romanzo criminale” e Luca Argentero, che in una delle sei puntate sogna solo di sparire dal mondo dello spettacolo.

Tutti questi personaggi hanno accettato di interpretare se stessi, prendersi in giro, giocare sulle proprie debolezze, come spiegano lo sceneggiatore Federico Baccomo e il regista Simone Spada. “Il mio punto di vista è: proponiamo tutto quello che ci piace, al massimo ci dicono di no” ha rivelato lo sceneggiatore, mentre il regista ha detto: “C’è una parte di rappresentazione di noi stessi, chiaramente portata poi a degli eccessi. Luca lo conosco da tanti anni, siamo amici, lui è un esploratore, potrebbe fare tranquillamente lo scalatore se non fosse diventato Luca Argentero, il talent, l’attore che tutti conosciamo”.

I veri protagonisti della serie remake di “Dix pour cent” sono comunque sempre Vittorio, Lea e Gabriele, interpretati da Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico. Nelle loro concitate e a volte surreali giornate devono vedersela con i capricci degli attori, la concorrenza delle altre agenzie, le rispettive, sempre intricate, vicende personali. “Loro restano uniti sia per una roba di sentimento, di famiglia, ma anche delle volte in maniera proprio utilitaristica” ha ironizzato Lastrico, mentre Sara Drago ha detto: “Mi viene in mente questa immagine, forse perché l’ho sognata un po’ di notti fa: una macchina solida che va a sbattere continuamente, si staccano pezzi di carrozzeria ma la struttura rimane e si va avanti”.