Torna "Carrara Studi Aperti", percorsi tra arte, artigianato, bellezze

Carrara, 26 mag. (askanews) – Il 10 e l’11 giugno la città di Carrara si apre al pubblico con “Carrara Studi Aperti”: 50 atelier, laboratori e spazi espositivi, 100 artiste e artisti, 20 eventi collaterali, per un’immersione nei luoghi caratteristici della città e per raccontare 2.000 anni di arte, artigianato, bellezza e creatività, di artisti che da Michelangelo e Canova arrivavano personalmente qui per scegliere i marmi da cui sarebbero nati i loro capolavori.

Gea Dazzi, assessora alla Cultura del Comune di Carrara: “È una realtà tipica del nostro territorio che deve essere resa nota ovunque, perché credo che chi venga qui possa trovarla solo qui”

Dieci i percorsi a disposizione tra gli atelier, indicati da una mappa digitale e cartacea, dal centro alla periferia, dal mare alle montagne, tra dimostrazioni di pratiche antiche e nuove tecnologie, fino alle ultime frontiere della lavorazione dei materiali. “Si possono visitare anche tutte le bellezze architettoniche del nostro territorio perché i percorsi passano in punti strategici”.

A Carrara, da poco eletta Città Creativa Unesco, il 30% della popolazione è costituito da artisti da tutto il mondo: un incontro tra culture e discipline, dalla pittura al teatro, dalla ceramica alla videoarte. Elisa Marrone, vicepresidente Aps Oltre, che promuove l’evento con Carrara Città Creativa Unesco. “Ci si può immergere nell’arte, nella cultura, nel marmo, nella scoperta di questi posti che da fuori sono anonimi ma quando ci si entra si apre un mondo. È un arricchimento avere così tanti artisti sul territorio che scelgono di vivere a Carrara”.

Nata nel 2013 per dare voce agli artisti, questa manifestazione è diventata parte del territorio e un appuntamento fisso per tutti gli amanti del bello che possono scoprire da vicino l’atto creativo.

