Torna “Contesteco”, arte e design sostenibile quest’anno su Dante

Roma, 12 lug. (askanews) – Inaugurato a Roma, al Centro Commerciale Euroma2, “Contesteco”, esposizione d’arte e design sostenibile online più eco del web – oggi Metro News Awards, tra le manifestazioni che fanno parte di “Fai la differenza, c è… Il Festival della Sostenibilità 2021”, alla sua seconda edizione.

Attraverso il contest, professionisti dell’arte o semplici appassionati hanno potuto raccontare attraverso il linguaggio universale dellarte la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.

Grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, allo zoom della propria fotocamera o alle proprie capacità creative, hanno potuto interpretare creativamente i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela della natura, del territorio e dell ambiente in generale, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che è solo tutelando le risorse sempre più scarse del pianeta, che si può risolvere il problema dei rifiuti, dell energia e della mobilità in modo “eco-sostenibile”.

Unico nuovo requisito che è stato richiesto per partecipare in questa edizione 2021 è stata la realizzazione di un opera dal concept “Inferno, Purgatorio e Paradiso: scenari attuali e futuri di transizione, verso una ri-evoluzione sostenibile”. A settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, Contesteco ha voluto omaggiare il sommo poeta attraverso un percorso di riciclo creativo che ha come concept dominante il poema allegorico-didascalico, la Divina Commedia, che con le sue tre cantiche lo ha reso immortale. Le opere dei finalisti che sono state esposte verranno votate dalla Giuria di qualità e popolare per le rispettive categoria di partecipazione – professionisti e appassionati – per ricevere riconoscimenti durante l incontro/work-shop Le Buone Re-Azioni che si svolgerà mercoledì 15 settembre 2021 a Spazio Field Brancaccio a Roma.

Il Festival, che ha vinto l’avviso pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020/2022, prevede una serie di iniziative che hanno sposato la filosofia della sostenibilità, attraverso, l’intrattenimento green-educational, la cultura, l arte, l artigianato e l innovazione, e si propone di diffondere, tra i giovani, e ricordare agli adulti, i contenuti del riciclo, il rispetto dell ambiente la tutela del Pianeta in cui viviamo.