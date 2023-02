Torna Crozza-Meloni e ironizza su regionali, Sanremo e Berlusconi

Roma, 14 feb. (askanews) – Maurizio Crozza si prepara al ritorno di “Fratelli di Crozza”, dal 24 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, e si trasforma in Giorgia Meloni che commenta il successo delle elezioni regionali: “Cari fluidi de sinistra, che ve posso dì? Se semo divisi er lavoro… Voi con lo smalto nero sulle unghie de Fedez che limona con la checca chemical vi siete presi Sanremo …

Io col Lazio e Lombardia me so presa l’Italia”. E ancora: “Tu me dirai, non c’è l’opposizione…. Ma c’è, il putiniano de Arcore, Silvio, guardami, come dice Elodie, per me le cose sono due: lacrime mie o tue? Famo più tue…. Prossimo anno a Sanremo Pino Insegno e mi prendo pure quello, senza smalto sulle unghie!”.