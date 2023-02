Torna dal lavoro ma si schianta in galleria e muore: addio al povero carabiniere

Morire fuori servizio ma tornando dal servizio, servizio svolto per lo Stato e la comunità, torna dal lavoro ma si schianta in galleria e muore: addio al povero carabiniere 47enne A.C.

Il militare stava viaggiando lungo la strada Jionio-Tirreno ed è deceduto in territorio di Mammola in un incidente stradale all’interno della galleria “Limina”, in provincia di Reggio Calabria.

Torna dal lavoro ma si schianta in galleria

Da quanto si apprende ad un certo punto nel tunnel il carabiniere ha perso il controllo della sua vettura sulla quale viaggiava da solo e si è schiantato. Tutto questo dopo avere concluso il proprio turno di servizio in una caserma della provincia di Vibo Valentia.

Il militare stava tornando a casa dalla sua famiglia, a Siderno. Secondo una prima ricostruzione del terribile sinistro l’auto ha perso aderenza ed ha impattato violentemente contro la parete della galleria, uccidendo sul colpo il guidatore.

L’impatto violentissimo e i soccorsi

I media spiegano che sul posto sono intervenuti a razzo oltre al personale del 118 anche una squadra dei Vigili del Fuoco. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti del distaccamento di Siderno della Polizia stradale.

Dal canto suo il personale dell’Anas si è messo all’opera per il ripristino della circolazione interrotta a causa dell’incidente. La notizia della morte del militare ha gettato nello sconforto i commilitoni ed i quadri della Benemerita.