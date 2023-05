Torna dalle vacanze con la mandibola di uno squalo mako in valigia: maxi multa

Forse pensava di farla franca con quel souvenir molto atipico e soprattutto illegale, torna dalle vacanze con la mandibola di uno squalo mako in valigia e per lui scatta una maxi multa. La Guardia di Finanza di Palermo ferma un turista italiano che arrivava da un’isola di Capo Verde, São Vicente. Da quanto si apprende l’uomo aveva con sé la mandibola di uno squalo mako a pinna corta, nascosta in un bagaglio. L’uomo era atterrato all’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo e le Fiamme Gialle che stavano effettuando i controlli di rito all’arrivo dei bagagli hanno trovato la parte anatomica.

I media spiegano che la mandibola è stata sequestrata dai funzionari dell’Agenzia delle dogane. Il turista è stato sanzionato con una multa di 5mila euro, dato che lo squalo mako è una specie protetta dalla convenzione di Washington. La precisazione è d’obbligo: non è dato sapere in effetti se l’uomo fosse o meno a consapevole di aver commesso un illecito, quello che è certo è che la mandibola è stata sottoposta a sequestro.

La pesca indiscriminata allo squalo tropicale

Lo squalo mako è un pesce cartilagineo che vive nelle acque tropicali e subtropicali, appartiene ad una specie considerata protetta ed è uno dei pochi in grado di saltare fuori dall’acqua, anche ben oltre la lunghezza del proprio corpo. Proprio per questo motivo spessi è sottoposto ad una pesca indiscriminata per alimentare un vasto giro di souvenir illegali.