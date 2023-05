Torna El Nino, l'Onu avverte: prepararsi a nuove temperature record

Milano, 3 mag. (askanews) – Le temperature della prossima estate potrebbero raggiungere nuovi record. L’allerta arriva dal Wmo, l’agenzia dell’Onu che si occupa di clima, secondo cui è molto probabile che quest’anno torni a farsi sentire in tutta la sua forza El Nino, fenomeno ciclico che aumenta la temperatura dell’Oceano Pacifico con conseguenze sul clima in tutto il mondo.

“Nei prossimi mesi – da maggio a luglio – abbiamo il 60% di possibilità di entrare in una fase di El Nino. Questa probabilità aumenterà al 70% se consideriamo il periodo da luglio ad agosto, e addirittura all’80% se andiamo oltre agosto”, ha spiegato Dr. Wilfran Moufoma Okia del Wmo.

El Nino, che l’ultima volta è comparso nel 2018 e 2019, provoca non solo un innalzamento delle temperatura ma anche in generale fenomeni meteorologici estremi come piogge torrenziali o siccità. Dal 2020 abbiamo vissuto invece sotto l’effetto della Nina, fenomeno climatico opposto che raffredda le acque del Pacifico e mette un freno agli effetti del riscaldamento climatico. Nonostante questo sono stati alcuni degli anni più caldi di sempre.