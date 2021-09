Previsioni meteo giovedì 23 settembre 2021: sole e caldo da Nord a Sud, picchi oltre i 30 gradi

Torna il bel tempo giovedì 23 settembre 2021: le previsioni del meteo parlano di sole e caldo in tutte le regioni italiane.

Secondo le previsioni meteo, giovedì 23 settembre sarà una giornata all’insegna del bel tempo: l’alta pressione di origine africana che spingerà da sud ovest permetterà infatti di avere sole e caldo da Nord a Sud con temperature sopra la media stagionale soprattutto al Meridione.

Previsioni meteo 23 settembre

I meteorologi prevedono infatti che una nuova ondata di aria calda investirà la Penisola riportandola ad un clima primaverile e a tratti anche estivo. Ad essere interessate dal rialzo termico saranno proprio le regioni meridionali ma anche quelle centrali, dove durante il weekend si potrà assistere a giornate con temperature su livelli estivi con 30 e più gradi.

Previsioni meteo 23 settembre: i dettagli

In dettaglio, giovedì 23 settembre si avrà al mattino ancora tempo instabile in Sicilia con rovesci locali o temporali nei settori meridionali e orientali dell’isola.

Anche in Veneto e Piemonte il cielo sarà coperto. Nel corso della giornata la situazione andrà però in contro ad un miglioramento e si avrà sole ovunque, a parte qualche annuvolamento innocuo su settori alpini e prealpini. In tutte le regioni italiane le temperature subiranno un rialzo: al Nord si avranno picchi di 25 gradi mentre in Sardegna si potrà arrivare fino ai 30.

I venti saranno in prevalenza di debole intensità.

Si attenueranno gradualmente quelli settentrionali tra il Canale d’Otranto e lo Ionio mentre tenderanno a rinforzare venti da est o sudest intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.