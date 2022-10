Torna “Il Collegio 7”, un viaggio nel 1958 per la Generazione Z

Milano, 17 ott. (askanews) – La Generazione Z sarà catapultata nel 1958, un anno lontanissimo, di grande fermento culturale e pieno di novità. Come quella scolastica ad esempio: la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali saranno divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca, la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Come accoglieranno i ragazzi questo sdoppiamento? Questo, per Il Collegio, sarà un anno interessante: il corpo docente registra delle new entry .

Il Professore di Italiano nel docu-reality, Andrea Maggi, annuncia così la settima edizione del “Il Collegio” che, eccezionalmente per la settimana del debutto, raddoppia con due puntate rispettivamente martedì 18 e mercoledì 19 ottobre su Rai2, alle ore 21,20, in prima sera. A seguire, l’appuntamento sarà ogni martedì per otto serate complessive. Il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, quest’anno porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50.

I giovani protagonisti, infatti, lasceranno le proprie famiglie, i social network e l’inseparabile telefono per vivere nel 1958. La prima novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica, che accompagnerà il racconto delle avventure dei 20 protagonisti: gli scontri con il Preside e il corpo docenti, le simpatie e le antipatie verso gli altri collegiali e le gite fuori dal convitto. Altra grande novità di questa stagione è la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali saranno divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Nel 1958, infatti, la scuola media era ancora divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro con l'”avviamento professionale”. Rispetto ai docenti, accanto alle conferme si registrano tantissime nuove presenze.