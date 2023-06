Milano, 21 mar. (Adnkronos) – Torna il 'Concierto de Moda Internacional de Venecia', l'evento fashion durante il quale i più importanti stilisti dell'America Latina e dei Caraibi esalteranno l'alta moda nelle storiche strutture dell'Hotel Ca' Sagredo. L’evento si terrà dal 9 all'11 giugno prossimi, sotto la direzione della modella dominicana Antonia Jean stabilitasi a Venezia, accompagnata e coadiuvata dall'avvocato Maurizio Branchicella, che ha creduto in questo progetto fin dal suo inizio, lavorando duramente per arricchire e migliorare l'edizione 2023.

Il lavoro manuale e artigianale latino americano sarà messo in risalto su un palcoscenico europeo quale Venezia e avrà un pubblico selettivo. I designer selezionati potranno esporre il proprio lavoro alla Mostra del Cinema di Venezia e partecipare a uno showroom e workshop con specialisti e influencer per ottenere riconoscimento e generare vendite dirette in Italia. Il Venice International Fashion Concert intende posizionarsi nel settore come un incontro tra due mondi che cerca di diffondere idee, generando curiosità nel mercato della moda europeo, al fine di promuovere la creatività attraverso pezzi che celebrano la storia, i costumi e la cultura dell'America Latina e dei Caraibi, e consentire agli stilisti di proiettare il loro lavoro a livello internazionale.

La prima edizione del Concerto Internazionale della Moda di Venezia si è tenuta lo scorso anno nella stessa sede, dal 21 al 23 luglio, e ha ospitato le collezioni di stilisti come Giannina Azar, Erick Bendana, Martín Polanco, Diana Gissel, Ackah Gifty Merrebel, Starlin de Holma, Alberto Sánchez, tra gli altri. Ha riunito anche altri professionisti della moda provenienti dall'Europa e dai Caraibi, protagonisti di una lunga serie di sfilate, che hanno conferito all'evento una valutazione positiva sia da parte della stampa internazionale sia dagli specialisti locali del settore.