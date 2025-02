Torna il FantaSanremo con oltre 4 milioni di squadre iscritte

Sanremo, 11 feb. (askanews) – Con oltre 4 milioni di squadre iscritte, 612 mila leghe già formate e un regolamento aggiornato con tante novità, FantaSanremo, il più grande fantasy game italiano che attira anno dopo anno un numero sempre maggiore di giocatori e di brand, affiancherà come partner di punta la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nato nel 2020 al bar “da Papalina” di Porto Sant’Elpidio dall’idea di un gruppo di amici addetti ai lavori nel mondo della musica e dello spettacolo, il FantaSanremo è curato e seguito da Wonty Media, agenzia di talent management e factory di creatività digitale focalizzata su comedy e diversity & inclusion. Mantenendo l’obiettivo di rendere la visione del Festival un’esperienza condivisa, Wonty Media ha saputo trasformare il fantasy game in un fenomeno sociale di gamification unico nel suo genere, che sta anche rivoluzionando il mondo del marketing, permettendo ai brand di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

“Il FantaSanremo – spiega Francesco Rellini, co-founder e Head of Business di Wonty Media – negli ultimi anni ha fornito una nuova opportunità di marketing perché, essendo diventato un fenomeno di massa su scala nazionale, le aziende si sono interessate anche a questo spazio per veicolare dei messaggi. Essendo anche un modo per le persone di partecipare attivamente all’evento dell’anno, è chiaro che diventa un opportunità per i brand per promuoversi”.

Nel 2024 sono stati 2.8 milioni gli utenti registrati al FantaSanremo e 4.2 milioni le squadre create, con 435 milioni di visite totali al sito ufficiale e all’applicazione e oltre 115 milioni di impression sui social network. Numeri che quest’anno sono destinati a crescere ancora.

“Per fortuna – sottolinea Rellini – di anno in anno è un fenomeno che sta crescendo e che aggancia sempre di più il pubblico, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione. Negli ultimi anni ha registrato una crescita vertiginosa e quest’anno siamo già ad oltre 4 milioni di squadre registrate e mancano ancora delle ore prima della chiusura dell’iscrizione”.

Il successo di FantaSanremo sta nella capacità di unire intrattenimento, competizione, socializzazione e marketing in un’unica esperienza. Le aziende partner del progetto, che nel 2025 vede il coinvolgimento tra le altre di Lavazza con il brand Lavazza A Modo Mio, Luxottica con il brand GrandVision, Motorola, Klarna, Eurospin, Chanteclair, Italpizza e Perlana, non si limitano infatti alla semplice sponsorizzazione.

“FantaSanremo – conclude Rellini – è diventata una piattaforma molto interessante per i brand per creare engagement con la community di giocatori e potenzialmente quindi di loro clienti. Le modalità sono diverse. Ad esempio possono creare insieme al team di FantaSanremo dei bonus brandizzati, che quindi creano engagement non solo con la community ma anche con i cantanti, oppure attraverso delle leghe brandizzate, quelle che noi chiamiamo leghe premium, che diventano un ombrello sotto il quale le persone possono giocare nel segno del brand”.